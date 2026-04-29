Regata da Queima das Fitas promete

Regata junta mais de 700 atletas e de 300 tripulações no maior evento desportivo da Queima das Fitas, a decorrer no rio Mondego, no próximo sábado, a partir das 09H30

A 43.ª Regata Internacional Queima das Fitas / Águas de Coimbra regressa este fim de semana ao Mondego com mais de 700 atletas. A prova, organizada pela Secção de Desportos Náuticos da AAC (SDN/AAC), volta a juntar clubes nacionais e estrangeiros, num programa alargado que ocupa todo o dia 2 de maio.

Alexandre Magalhães, presidente da secção, sublinha que a regata “é um dos grandes eventos da cidade e um marco no panorama nacional”, destacando ainda a integração no calendário do World Rowing, que reforça a projeção internacional da prova. Apesar da redução de atletas estrangeiros devido ao Campeonato Nacional de Seniores em Espanha, o número total mantém-se elevado, com cerca de 600 atletas nacionais e 159 estrangeiros, distribuídos por 333 tripulações, 42 das quais mistas — uma estreia absoluta na regata.

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