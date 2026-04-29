Gala Diário As Beiras

Diário As Beiras celebrou o 32.º aniversário honrando o passado e olhando para o futuro

29 de abril de 2026 às 10 h38
Discurso do diretor, Agostinho Franklin, abriu a Gala do DIÁRIO AS BEIRAS | Fotografia: Pedro Filipe Ramos
António Cerca Martins
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António Cerca Martins

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021, onde é jornalista na editoria de Coimbra....

Normalmente os jornais não são notícia, mas sim o transmissor da mesma. No entanto, há dias em que há exceções. Ontem o DIÁRIO AS BEIRAS celebrou o 32.º aniversário e, perante os seus leitores, assinantes e amigos, olhou para o passado, mas projetou o futuro do jornal.

Numa gala que decorreu no Convento São Francisco, em Coimbra, o diretor do Diário As Beiras, Agostinho Franklin, lembrou os 32 anos de existência, num discurso em que associou as várias fases do jornal (mensário, semanário e diário) às várias tipografias utilizadas ao longo do tempo.

Diante de uma sala D. Afonso Henriques repleta, o diretor do DIÁRIO AS BEIRAS apontou ao futuro, prometendo novidades.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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