Itecons distinguido com o Prémio Investigação/Inovação

O Itecons – Instituto de Investigação e Desenvolvimento Tecnológico para a Construção, Energia, Ambiente e Sustentabilidade, atualmente a celebrar os 20 anos de atividade, funciona como uma interface dinâmica do conhecimento entre a comunidade científica e a indústria, prestando serviços de investigação aplicada, ensaios, consultoria e formação nas suas áreas de atuação.

Sob a direção de António Tadeu, a sua missão é estabelecer uma colaboração estreita e ágil entre a Universidade de Coimbra e a sociedade, as empresas e outros organismos dos domínios da construção, energia, ambiente e sustentabilidade.

Constituído a 11 de janeiro de 2006, é uma associação sem fins lucrativos classificada como instituição de utilidade pública, e dispõe e laboratórios, naves laboratoriais, salas de formação e auditórios.

Recentemente, na sequência das tempestades que afetaram o país, o Itecons foi chamado a avaliar estruturas e estradas danificadas, devido à sua sólida experiência.