Prémio Evento entregue à Expofacic

A Expofacic – Exposição/Feira Agrícola, Comercial e Industrial de Cantanhede tem somado sucessos e é amplamente reconhecida como a maior feira-festa do país. Com 11 dias de duração, o certame, que decorre entre finais de julho e início de agosto, combina uma feira agrícola, comercial e industrial com um festival de música onde atuam artistas de prestígio nacional e internacional, atraindo todos os anos cerca de 400 mil visitantes.

Organizado pela INOVA-EM, empresa municipal da Câmara de Cantanhede, o evento tem-se afirmado como um dos principais polos de atração turística e cultural no verão, especialmente na zona Centro. Tornou-se famoso por ser um espaço onde se cruzam negócios, gastronomia, cultura, inovação, música, agricultura, educação e muitas mais atrações.

A Expofacic conta, todos os anos, com mais de 600 expositores, dezenas de tasquinhas, vários palcos e cerca de duas centenas de espetáculos, que transformam aquele espaço num verdadeiro ponto de encontro de gerações, de famílias, de negócios e de culturas.