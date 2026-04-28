Prémio Tributo Carreira atribuído a Álvaro Pereira

O empresário Álvaro Pereira, que fundou e fez crescer a empresa Fucoli-Somepal, morreu a 16 de novembro de 2025, com 81 anos.

Ao longo da sua vida e da sua carreira, Álvaro Pereira afirmou-se como um homem empreendedor e visionário, que cedo se apercebeu que o sucesso da Fucoli-Somepal dependia do know-how, do controlo do processo produtivo, do desenvolvimento de novos produtos e da fidelização dos mercados internacionais.

Devido ao sólido know-how e décadas de experiência, hoje a Fucoli-Somepal é um dos únicos fabricantes a produzir exclusivamente na Europa, assegurando o controlo total do processo produtivo: desde a sua concepção até ao ensaio final.

A Fucoli-Somepal foi fundada em 1946, mas é a partir de 1981 que ganha novo fôlego, quando Álvaro Pereira compra todas as quotas da Fucoli e constitui uma sociedade com a família, a que acrescenta, em 1990, a totalidade das quotas da Somepal. Na década de 90 do século XX dá início à fundição de ferro fundido nodular. Depois alarga a atividade da empresa a outras áreas de negócio, acrescentando ao portfolio de equipamentos de abastecimento de água e saneamento, a vertente do gás, telecomunicações e dispositivos de combate a incêndios.

Constituída por duas fábricas localizadas na zona Centro de Portugal (Coimbra e Pampilhosa), Fucoli-Somepal é líder no mercado nacional e uma das últimas fundições para soluções de água com produção 100% europeia e com presença a nível mundial, exportando para mais de 60 países.