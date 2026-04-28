Pedro Costa Gonçalves distinguido com o Prémio Ensino

Doutor em Ciências Jurídico-Políticas, pela Universidade de Coimbra, é professor catedrático e diretor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Presidente do Centro de Estudos de Direito Público e Regulação (CEDIPRE).

Presidente do Instituto Jurídico da Comunicação (IJC). Dedica-se ao Direito Administrativo, ao Direito da Regulação Pública e ao Direito dos Contratos Públicos. mÉ também diretor da Revista de Contratos Públicos. Foi membro do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais (2013-2021).

Advogado, colabora com a Sociedade Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva & Associados desde 2006, sendo sócio contratado desde 2010. É também Árbitro/membro de vários tribunais arbitrais e membro do Conselho Geral da Universidade de Coimbra.