Inquérito da RM Coimbra-CIM revelou dificuldades e desafios da descentralização na educação

Este inquérito é um retrato mais atualizado, ainda incompleto, para a Região de Coimbra. Quisemos trazer alguma informação mais concreta sobre a atualidade”. A afirmação do professor Luís Moura Ramos, da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra (FEUC), marcou a apresentação do Estudo do Impacto Financeiro das Transferências de Competências na Educação.

Apresentado no Centro de Inovação Social de Soure, este “pequeno inquérito”, reconheceu, foi elaborado em abril deste ano, contou com a participação e respostas de 17 municípios da Região Metropolitana de Coimbra-CIM (RM Coimbra-CIM). O momento de partilha e troca de informações reuniu vereadores da educação e técnicos municipais, com o intuito e analisar e debater desafios, impactos e oportunidades associados ao processo de descentralização de competências na área da Educação.

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