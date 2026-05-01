Câmara de Montemor-o-Velho com resultado positivo de 805 mil euros em 2025

A Câmara de Montemor-o-Velho, no distrito de Coimbra, teve um resultado positivo de 805 mil euros e executou 86,25% do orçamento da receita no ano passado.

O relatório de prestação de contas relativo ao exercício económico de 2025 foi aprovado por maioria, na quinta-feira, em Assembleia Municipal.

A autarquia referiu, em comunicado, que este documento “reflete um ano exigente, marcado pelo contexto das eleições autárquicas”, e “por um forte investimento municipal, com destaque para a execução de diversas obras com financiamento comunitário”.

Segundo o relatório, “a execução do orçamento da receita atingiu os 86,25%, em cumprimento com o Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais (RFALEI), confirmando a capacidade de planeamento e concretização financeira do município”.

É também destacada “a redução da dívida municipal em 3,46%, para 9,69 milhões de euros, valor significativamente abaixo do limite legal de endividamento”, e o facto de o prazo médio de pagamento a fornecedores se ter fixado em 22 dias, “refletindo o compromisso do município com a responsabilidade e a confiança junto dos seus parceiros”.

O documento refere ainda um saldo de gerência que ultrapassa os nove milhões de euros, o que reforça a capacidade de resposta do município para este ano, concretamente “ao nível da gestão orçamental e de tesouraria, permitindo uma margem de endividamento superior a sete milhões de euros para a concretização de novos investimentos”.

Entre os investimentos feitos no ano passado, o executivo camarário destacou a requalificação da Escola Básica Dr. Santos Bessa e de centros de saúde (obras ainda em curso) e a valorização de equipamentos e espaços estruturantes, como o museu municipal, a Praça da República e o Fórum Cultural.

O presidente da Câmara de Montemor-o-Velho, José Veríssimo, considerou que “estes resultados demonstram que a autarquia continua no bom caminho” e são “um ponto de partida importante” para o trabalho que ainda tem de ser desenvolvido.

“Vamos continuar a gerir com rigor, seriedade e responsabilidade, para desenvolver o concelho e dar respostas concretas às necessidades das nossas freguesias e da nossa população”, garantiu.