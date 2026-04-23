Nova liderança da Associação dos Pasteleiros de Tentúgal prossegue defesa da doçaria conventual

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Mestre em Comunicação e Jornalismo pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra,...

Após o ato eleitoral, realizado a 27 de novembro de 2025, novos elementos dos corpos sociais tomaram posse para triénio 2025-2028. Defesa e promoção do Pastel de Tentúgal IGF é um dos desígnios

Daniela Dias, em representação da Indústria do Doce, é a nova presidente da Associação de Pasteleiros de Tentúgal (APT). Catarina Salgado, da Pastelaria Moinho Novo, assume as funções de tesoureira, enquanto Mariana Simões, da D. Sesnando Pastelaria, é a secretária. O Conselho Fiscal é presidido por Sónia Outeiro, da Pastelaria A Pousadinha, com Joana Machado, da Pastelaria André, a assumir a vice-presidência e Dora Pedro a ser a suplente. A associação tem no Pastel de Tentúgal-Indicação Geográfica Protegida (IGP), uma das suas “estrelas”, iguaria da vila do concelho de Montemor-o-Velho que voltou a ser distinguida, em 2026, com o “Prémio Cinco Estrelas Regiões”.

Projetos e ambições

Os cursos de doçaria conventual de Tentúgal em parceria com o IEFP Figueira da Foz e Coimbra, que avançam para a 3.ª edição, ou a realização de “uma mostra de doçaria conventual de Tentúgal” são objetivos assumidos pela nova presidente.

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