Figueira da FozMiraMontemor-o-Velho

Acidentes na Figueira da Foz, Mira e Montemor-o-Velho provocam 11 feridos

08 de junho de 2026 às 08 h00
Em Mira, quatro pessoas ficaram feridas num despiste | Fotografia: BV Mira
José Armando Torres
Autor
José Armando Torres

Jornalista. Profissional do DIÁRIO AS BEIRAS desde 1998 jose.torres@asbeiras.pt

Onze pessoas ficaram feridas ontem à tarde, na sequência de três acidentes registados na Figueira da Foz, Mira e Montemor-o-Velho.

O último, tratou-se de um despiste de uma viatura ligeira de passageiros, entre Meãs do Campo e Tentúgal, que provocou cinco vítimas ligeiras, disse ao DIÁRIO AS BEIRAS fonte dos Bombeiros de Montemor-o-Velho.

Os feridos “são quatro adultos e um bebé de oito meses”, acrescentou. Foram encaminhados, respetivamente, para os Hospitais da Universidade de Coimbra (HUC) e Hospital Pediátrico.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

08 de junho

Cultura reina no mês de junho na Casa do Paço
08 de junho

O Leão mostra as suas garras
08 de junho

Ciclismo: Cadete de Cantanhede vence Taça de Portugal
08 de junho

Acidentes na Figueira da Foz, Mira e Montemor-o-Velho provocam 11 feridos

Figueira da Foz

Cultura reina no mês de junho na Casa do Paço

Acidentes na Figueira da Foz, Mira e Montemor-o-Velho provocam 11 feridos

Acidentes em Montemor-o-Velho e na Figueira da Foz fazem sete feridos

Mira

Acidentes na Figueira da Foz, Mira e Montemor-o-Velho provocam 11 feridos

Despiste faz quatro feridos em Mira

Exército é aliado “fundamental” na regularização do areal da Praia de Mira

Montemor-o-Velho

Acidentes na Figueira da Foz, Mira e Montemor-o-Velho provocam 11 feridos

Acidentes em Montemor-o-Velho e na Figueira da Foz fazem sete feridos

Canoagem: Centro Náutico de Montemor-o-Velho recuperado a tempo do Europeu