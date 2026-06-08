Acidentes na Figueira da Foz, Mira e Montemor-o-Velho provocam 11 feridos

Onze pessoas ficaram feridas ontem à tarde, na sequência de três acidentes registados na Figueira da Foz, Mira e Montemor-o-Velho.

O último, tratou-se de um despiste de uma viatura ligeira de passageiros, entre Meãs do Campo e Tentúgal, que provocou cinco vítimas ligeiras, disse ao DIÁRIO AS BEIRAS fonte dos Bombeiros de Montemor-o-Velho.

Os feridos “são quatro adultos e um bebé de oito meses”, acrescentou. Foram encaminhados, respetivamente, para os Hospitais da Universidade de Coimbra (HUC) e Hospital Pediátrico.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS