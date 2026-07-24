Figueira da Foz

Ministro inaugura novas instalações do campus da Universidade de Coimbra

24 de julho de 2026 às 11 h00
Fernando Alexandre é figueirense | Foto DR
Jot’Alves
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Jot'Alves é jornalista do DIÁRIO AS BEIRAS desde 2001. É editor das secções Figueira da Foz e Nacional/Internacional....
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A Universidade de Coimbra inaugura no próximo dia 27 novos espaços do Campus na Figueira da Foz com a participação do Ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre, adianta nota enviada ao DIÁRIO AS BEIRAS pela universidade.

Trata-se do Edifício 2 do Campus da Universidade de Coimbra na Figueira da Foz, no antigo terminal rodoviário, cedido pelo Município da Figueira da Foz, que também já havia cedido a utilização da Quintas das Olaias, onde o campus iniciou a sua atividade e se mantém.

“Estas novas instalações – em paralelo com a contratação já efetuada de oito novos docentes nas áreas da biologia marinha e da engenharia naval e de 10 investigadores doutorados na área dos recursos marinhos – vão potenciar o ensino e a investigação, colocando ao dispor da comunidade um quadro técnico de excelência, reconhecido internacionalmente, a trabalhar em instalações novas com o melhor e mais atual equipamento em termos de laboratórios de investigação”, vinca a nota.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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