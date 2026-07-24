Devia haver um cais comercial na margem sul?

Se devia haver ou não, só a autoridade portuária o sabe, dado que é ela quem tem os dados estatísticos para aferir da necessidade de expandir o porto comercial para a margem sul.

Se houver necessidade, sei que há um espaço reservado para esse efeito, faltando saber se o rio nessa zona tem hoje profundidade suficiente, ou seja se os fundos atingem a cota necessária para a movimentação dos navios.

Na margem sul ficaria bem localizado o terminal para contentores e granéis sólidos, hoje existente na margem norte, ficando o porto comercial localizado nesta margem, apenas destinado exclusivamente para carga geral.

Passar todo o porto comercial para a margem sul seria a concretização de um desejo de muitos figueirenses, que nunca estiveram de acordo com a construção precipitada do porto comercial na margem norte, porque destruiu a beleza da avenida Saraiva de Carvalho e as potencialidades que esta zona da cidade oferecia.

As despesas seriam insuportáveis.

Hoje tudo está condicionado pelo porto e pelas prioridades do tráfego portuário e o eventual aumento do porto comercial para a margem sul, importaria certamente um esforço financeiro que o país não suportaria neste momento (pelo que me parece), dado o seu elevado montante.

Os figueirenses devem defender e preservar o seu porto comercial e promover a sua sustentabilidade, pois ela já chegou a estar em causa. É preciso consolidar o estado da barra e efectuar dragagens permanentes para evitar o seu assoreamento e assim dotá-lo de melhores meios para o desenvolvimento da região centro.