Figueira da Fozopiniao

Devia haver um cais comercial na margem sul?

24 de julho de 2026 às 11 h00
João Pedrosa Russo
Autor
João Pedrosa Russo
João Pedrosa Russo
Autor
João Pedrosa Russo

Se devia haver ou não, só a autoridade portuária o sabe, dado que é ela quem tem os dados estatísticos para aferir da necessidade de expandir o porto comercial para a margem sul.

Se houver necessidade, sei que há um espaço reservado para esse efeito, faltando saber se o rio nessa zona tem hoje profundidade suficiente, ou seja se os fundos atingem a cota necessária para a movimentação dos navios.

Na margem sul ficaria bem localizado o terminal para contentores e granéis sólidos, hoje existente na margem norte, ficando o porto comercial localizado nesta margem, apenas destinado exclusivamente para carga geral.

Passar todo o porto comercial para a margem sul seria a concretização de um desejo de muitos figueirenses, que nunca estiveram de acordo com a construção precipitada do porto comercial na margem norte, porque destruiu a beleza da avenida Saraiva de Carvalho e as potencialidades que esta zona da cidade oferecia.

As despesas seriam insuportáveis.

Hoje tudo está condicionado pelo porto e pelas prioridades do tráfego portuário e o eventual aumento do porto comercial para a margem sul, importaria certamente um esforço financeiro que o país não suportaria neste momento (pelo que me parece), dado o seu elevado montante.

Os figueirenses devem defender e preservar o seu porto comercial e promover a sua sustentabilidade, pois ela já chegou a estar em causa. É preciso consolidar o estado da barra e efectuar dragagens permanentes para evitar o seu assoreamento e assim dotá-lo de melhores meios para o desenvolvimento da região centro.

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