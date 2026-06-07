Figueira da FozMontemor-o-Velho

Acidentes em Montemor-o-Velho e na Figueira da Foz fazem sete feridos

07 de junho de 2026 às 17 h30
Acidentes em Meãs e Vila Verde | Fotografia: Arquivo
José Armando Torres
Autor
José Armando Torres

Jornalista. Profissional do DIÁRIO AS BEIRAS desde 1998 jose.torres@asbeiras.pt

Uma colisão que envolveu duas viaturas ligeiras provocou cinco feridos, adiantou ao DIÁRIO AS BEIRAS fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Coimbra.

O acidente, continuou, aconteceu esta tarde, na Estrada Nacional 111, na zona de Meãs do Campo, no concelho de Montemor-o-Velho. A circulação na via está, neste momento, “condicionada”, acrescentou.

Já na Figueira da Foz, na rua da Vidreira, em Vila Verde, duas pessoas sofreram ferimentos, na sequência de despiste de uma viatura ligeira, informou ainda a mesma fonte.

| Mais informação na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS

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