Acidentes em Montemor-o-Velho e na Figueira da Foz fazem sete feridos

Uma colisão que envolveu duas viaturas ligeiras provocou cinco feridos, adiantou ao DIÁRIO AS BEIRAS fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Coimbra.

O acidente, continuou, aconteceu esta tarde, na Estrada Nacional 111, na zona de Meãs do Campo, no concelho de Montemor-o-Velho. A circulação na via está, neste momento, “condicionada”, acrescentou.

Já na Figueira da Foz, na rua da Vidreira, em Vila Verde, duas pessoas sofreram ferimentos, na sequência de despiste de uma viatura ligeira, informou ainda a mesma fonte.

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