Ciclismo: Cadete de Cantanhede vence Taça de Portugal
O jovem ciclista Bruno Nogueira (Cantanhede Cycling / VESAM) garantiu, no sábado, a conquista da Taça de Portugal de Cadetes 2026, ao ultrapassar o até então líder da competição na quinta e última prova pontuável, que se realizou em Alcobaça.
A prova de sábado, que integrou o Troféu Acordo Eletricidade – AMC Group, reuniu os melhores corredores do escalão sub-17 nacional, ao longo de 72,2 quilómetros.
À partida para esta derradeira etapa, era Tomás Pereira (Alenquer-GD Anipura) quem liderava a competição, com 215 pontos, apenas cinco de vantagem sobre Bruno Nogueira. No final, porém, o jovem de Cantanhede levou a melhor, embora a vitória na etapa fosse para Guilherme Marreiros (Academia Joaquim Agostinho / UDO).
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