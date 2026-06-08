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Ciclismo: Cadete de Cantanhede vence Taça de Portugal

08 de junho de 2026 às 08 h30
Bruno Nogueira confirmou excelente época em estrada e na pista | Foto: DR
Paulo Marques
Autor
Paulo Marques

Repórter Coordenador CPJ 1602 Jornalista Diário As Beiras desde 1990 Nascido em Seia em agosto de 1962. Reside...

O jovem ciclista Bruno Nogueira (Cantanhede Cycling / VESAM) garantiu, no sábado, a conquista da Taça de Portugal de Cadetes 2026, ao ultrapassar o até então líder da competição na quinta e última prova pontuável, que se realizou em Alcobaça.

A prova de sábado, que integrou o Troféu Acordo Eletricidade – AMC Group, reuniu os melhores corredores do escalão sub-17 nacional, ao longo de 72,2 quilómetros.

À partida para esta derradeira etapa, era Tomás Pereira (Alenquer-GD Anipura) quem liderava a competição, com 215 pontos, apenas cinco de vantagem sobre Bruno Nogueira. No final, porém, o jovem de Cantanhede levou a melhor, embora a vitória na etapa fosse para Guilherme Marreiros (Academia Joaquim Agostinho / UDO).

Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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