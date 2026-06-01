Canoagem: Centro Náutico de Montemor-o-Velho recuperado a tempo do Europeu

O Centro Náutico de Montemor-o-Velho, uma das infraestruturas daquele município do Baixo Mondego mais afetadas pelas tempestades e cheias do último inverno, estará recuperado a tempo de receber o Europeu de canoagem, na próxima semana, indicou a autarquia.

Aquela infraestrutura municipal de desportos náuticos sofreu “danos estruturais relevantes” – nomeadamente na torre de chegada e equipamentos diversos – orçados em mais de 2,6 milhões de euros (ME), devido à tempestade Kristin e inundações no vale do Mondego, “que comprometeram, de forma significativa, a sua operacionalidade”, revelou a Câmara Municipal, em informação prestada à agência Lusa.

Segundo a mesma nota, face à agendada realização do Campeonato da Europa de Canoagem de velocidade, Paracanoagem e Masters, de dias 10 a 14 deste mês (600 atletas provenientes de 32 países), o Governo, por despacho conjunto dos ministros de Estado e das Finanças, Economia e da Coesão Territorial e da Cultura, Juventude e Desporto, reconheceu “o interesse público associado à recuperação da infraestrutura e à realização do Campeonato Europeu”, tendo atribuído uma comparticipação financeira excecional, no valor de 2,6 ME, para a recuperação das instalações.

O contrato de cooperação com o Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) foi celebrado a 21 de maio e, na passada sexta-feira, foi concretizada a transferência de verbas, tendo os trabalhos sido realizados, até àquela data, por recursos próprios do município de Montemor-o-Velho (distrito de Coimbra), que assegurou ter estado “sempre em contacto permanente com o Governo e com as federações desportivas no sentido de repor as condições necessárias para a reabertura em pleno do Centro Náutico”.

“Tendo em conta a magnitude dos estragos, seria impossível assegurar a reabilitação integral da instalação desportiva em apenas três meses. Por esse motivo, a intervenção centrou-se, numa primeira fase, na recuperação das infraestruturas indispensáveis ao funcionamento do Centro Náutico”, observou o município.

“Neste momento, encontram-se em desenvolvimento procedimentos que representam um investimento superior a 2,19 ME na recuperação do Centro Náutico de Montemor-o-Velho”, vincou.

Entre as intervenções já concluídas ou que estarão concluídas a tempo da realização do Campeonato da Europa, a Câmara Municipal destacou a recuperação da torre de chegada (mais de 118 mil euros) e da barreira corta-vento (cerca de 65 mil euros), a reparação dos cais de betão, reposição do sistema de acionamento das comportas para estabilização do plano de água e instalação dos módulos das torres intermédias e instalações sanitárias de apoio, bem como diversas intervenções de limpeza, manutenção, segurança, sinalização, equipamentos e infraestruturas de apoio à competição.

No edifício principal e em outras instalações estão agendadas reparações orçadas em mais de 211 mil euros, enquanto uma das maiores fatias de investimento incide sobre o sistema de aquecimento, ventilação e ar condicionado (AVAC), orçado em quase 281 mil euros.

Trabalhos anteriores já tinham incidido sobre as redes elétrica e de comunicações, mantendo-se em execução algumas dessas empreitadas (orçadas em cerca de 228 mil euros) e outras, nas áreas das vias e ciclovias, serralharias e caixilharias, sistema de partidas automáticas e demais infraestruturas técnicas.

Estão ainda previstos investimentos adicionais nas áreas da balizagem, cronometragem, sistema de telemetria e meteorologia, desinfeção de embarcações e limpeza especializada do plano de água e taludes.

O município avisou, no entanto, que, atendendo à dimensão dos danos, o processo de recuperação da infraestrutura desportiva “prolongar-se-á para lá da realização do próprio campeonato” da Europa de Canoagem, “naquilo que não for imprescindível para este evento”, visando a recuperação integral do Centro Náutico.