Figueira da Foz

Jovem detido na Figueira da Foz por injúrias à PSP após alegada agressão ao pai

01 de junho de 2026 às 16 h36
Situação aconteceu no ´sabado | Fotogtrafia: DR
CMM / Agência Lusa
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CMM / Agência Lusa

Um jovem de 21 anos foi detido na Figueira da Foz, depois de ter insultado e ameaçado agentes da PSP, que foram acionados para uma ocorrência de alegadas ameaças e agressões ao seu pai, informou hoje esta força policial.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a PSP informou que o jovem de 21 anos foi detido na noite de sábado, em Buarcos, “por resistência e coação sobre funcionário”, depois de ter “insultado e ameaçado” os elementos policiais que foram chamados para uma ocorrência de ameaças e agressões.

“A PSP foi ao local na sequência de uma denúncia a dar conta que o suspeito tinha ameaçado e agredido fisicamente o seu progenitor, em local público, acabando por ser manietado por populares”, referiu.

 

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Na presença da PSP, o jovem “adotou uma postura hostil” e, além de “não acatar qualquer ordem”, insultou e ameaçou os polícias presentes.

“Apesar de advertido para as consequências dos seus atos, continuou a proferir ameaças e injúrias contra os elementos policiais, pelo que foi detido”, esclareceu.

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