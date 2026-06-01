Figueira da Foz prevê iniciar época balnear a 12 de junho sem perturbações

A Câmara da Figueira da Foz, no litoral do distrito de Coimbra, prevê iniciar a época balnear a 12 de junho sem perturbações e com nadadores-salvadores em todas as praias.

“Está tudo a decorrer dentro dos conformes e, nessa altura, contamos que todas as praias do concelho tenham nadadores-salvadores”, disse à agência Lusa o vereador Manuel Domingues.

O concurso para os nadadores-salvadores já terminou e contou com a participação de várias entidades, adiantou o autarca, referindo que as propostas estão a ser analisadas.

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Segundo Manuel Domingues, pode acontecer que, em casos pontuais, alguns elementos não estejam logo disponíveis no arranque da época balnear, mas será uma situação breve.

Desde a quadra da Páscoa que o município da Figueira da Foz patrulha todas as praias do concelho, sobretudo na Praia da Claridade e Cabedelo, com seis moto-quatro e oito a 10 nadadores, que já efetuaram vários salvamentos neste período.

Apesar da época balnear na Figueira da Foz se iniciar a 12 de junho, as duas piscinas de água salgada no areal só entram em funcionamento no final do mês.

Os veraneantes também podem usufruir este ano de um novo equipamento dedicado à prática do golfe, instalado em pleno areal e integrado no complexo desportivo da Praia de Buarcos, que dispõe de espaços para outras modalidades.