IP exige 26 mil euros aos pastores de ovelhas atropeladas por comboio

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Comunicação pela Universidade de Coimbra. Fui membro da tvAAC e colaborador no Diário...

Os pastores das 89 ovelhas que foram atropeladas por um comboio em Verride, no concelho de Montemor-o-Velho, em dezembro do ano passado, poderão ter de pagar uma indemnização à Infraestruturas de Portugal (IP), revelou ontem a TVI, através de uma peça jornalística publicada no seu site.

A IP está a exigir o pagamento de mais de 26 mil euros.

Segundo o órgão de comunicação, “a empresa quer ser compensada pelos danos no comboio e no serviço”. Na instrução do processo o maquinista testemunhou “que à saída de uma curva se deparou com um rebanho sobre a linha férrea, tendo acionado os travões de emergência, mas não conseguiu evitar o embate”.

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