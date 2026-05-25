Montemor-o-Velho

IP exige 26 mil euros aos pastores de ovelhas atropeladas por comboio

25 de maio de 2026 às 21 h17
89 ovelhas morreram em dezembro do ano passado atropeladas por um comboio | Fotografia: DR
Daniel Filipe Pereira
Autor
Daniel Filipe Pereira

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Comunicação pela Universidade de Coimbra. Fui membro da tvAAC e colaborador no Diário...

Os pastores das 89 ovelhas que foram atropeladas por um comboio em Verride, no concelho de Montemor-o-Velho, em dezembro do ano passado, poderão ter de pagar uma indemnização à Infraestruturas de Portugal (IP), revelou ontem a TVI, através de uma peça jornalística publicada no seu site.

A IP está a exigir o pagamento de mais de 26 mil euros.

Segundo o órgão de comunicação, “a empresa quer ser compensada pelos danos no comboio e no serviço”. Na instrução do processo o maquinista testemunhou “que à saída de uma curva se deparou com um rebanho sobre a linha férrea, tendo acionado os travões de emergência, mas não conseguiu evitar o embate”.

| Mais informação na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS

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