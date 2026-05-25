Montemor-o-Velho

Acidente com cinco veículos faz dois feridos em Montemor-o-Velho

25 de maio de 2026 às 21 h03
Bombeiros Voluntários de Montemor-o-Velho prestaram socorro às vítimas | Fotografia: DR
Daniel Filipe Pereira
Autor
Daniel Filipe Pereira

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Comunicação pela Universidade de Coimbra. Fui membro da tvAAC e colaborador no Diário...

Um acidente que envolveu cinco veículos em Pereira do Campo, no concelho de Montemor-o-Velho, provocou hoje dois feridos ligeiros, confirmou o chefe dos Bombeiros Voluntários de Montemor-o-Velho, Rodrigo Nobre.

“Tratou-se de uma colisão entre um carro e um pesado. O carro seguia no sentido Coimbra/Montemor e o pesado no sentido oposto. Após o embate, o carro entrou na faixa contrária e acabou por embater em mais três veículos”, disse o chefe Rodrigo Nobre.

Do acidente resultaram dois feridos: um homem com 28 anos e uma mulher com 26 anos, ambos transportados para o Hospital Distrital da Figueira da Foz.

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