Suspeito de burlar utentes de IPSS de Montemor-o-Velho com apresentações semanais às autoridades

O homem detido por suspeita de ter burlado utentes de uma instituição particular de solidariedade social (IPSS) de Montemor-o-Velho ficou hoje sujeito a apresentações semanais às autoridades e ao pagamento de uma caução de 100 mil euros, revelou fonte policial.

Segundo fonte da Polícia Judiciária (PJ) do Centro, o homem de 69 anos, que foi hoje presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Coimbra, foi também suspenso de funções e proibido de frequentar a IPSS.

Ficou ainda proibido de contactar membros da direção e funcionários daquela IPSS.

A PJ deteve, na quinta-feira, um homem de 69 anos por ter alegadamente burlado, em centenas de milhares de euros, utentes de uma IPSS do concelho de Montemor-o-Velho.

Em comunicado, a Diretoria do Centro da PJ revelou que o suspeito está fortemente indiciado pela autoria dos crimes de burla qualificada e abuso de confiança agravado.

“O arguido, no desempenho das suas funções na direção de uma IPSS, localizada no concelho de Montemor-o-Velho”, distrito de Coimbra, “aproveitou-se da especial vulnerabilidade de utentes da instituição, quer em razão da idade, quer em razão do seu estado de saúde, instrumentalizando-os de modo a realizar determinados atos lesivos no respetivo património, em seu favor”, detalhou.

Segundo a PJ, o homem terá desenvolvido esquemas que assentavam em procurações e elaboração de documentos com declarações de consentimento, entre outros meios, “apoderando-se ilegitimamente de bens imóveis e valores financeiros, que ascendem a centenas de milhares de euros”.