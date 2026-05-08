DesportoRally de Portugal '26

Rali de Portugal: Adrien Fourmaux fura em Góis e Ogier salta para a liderança

08 de maio de 2026 às 16 h11
Rally de Portugal
Agência Lusa
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Agência Lusa

O piloto francês Sébastien Ogier (Toyota Yaris) é o novo líder da 59.ª edição do Rali de Portugal, sexta ronda do Campeonato do Mundo (WRC) depois de ter vencido hoje o oitavo troço da prova, em Góis (Coimbra).

O piloto francês aproveitou a saída de estrada e os dois furos sofridos pelo compatriota Adrien Fourmaux (Hyundai i20), anterior líder, para ascender ao comando da prova.

Fourmaux, que entrou para esta classificativa com quatro segundos de vantagem sobre Ogier, sofreu uma saída de pista que lhe provocou a destruição dos dois pneus do lado direito do seu Hyundai, o que lhe custou 29,3 segundos.

Com esse resultado, o piloto da Hyundai desceu de primeiro para sexto, a 25,3 segundos do novo líder.

No mesmo local, também o sueco Oliver Solberg (Toyota Yaris) saiu de estrada, perdendo, no entanto, apenas 8,7 segundos para Ogier, mantendo o quarto lugar.

O belga Thierry Neuville (Hyundai i20) é, agora, o segundo classificado, a 4,2 segundos do comandante, com o finlandês Sami Pajari (Toyota Yaris) em terceiro, a 8,7.

Ainda faltam disputar dois troços esta sexta-feira, em Lousã e Mortágua.

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