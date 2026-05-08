Atropelamento ferroviário faz um morto (com vídeo)

Uma pessoa morreu esta tarde, na sequência de atropelamento ferroviário, disse ao DIÁRIO AS BEIRAS fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Coimbra.

Segundo a mesma fonte, o acidente aconteceu na passagem de nível situada nas traseiras da fábrica Plural, na zona do Loreto, em Coimbra.

Com alerta acionado às 14H12, no local estão 19 operacionais, apoiados por sete viaturas, dos Bombeiros Sapadores de Coimbra, Bombeiros Voluntários de Coimbra, PSP e INEM.

(notícia em atualização)