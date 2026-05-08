Coimbra

Atropelamento ferroviário faz um morto (com vídeo)

08 de maio de 2026 às 14 h38
Acidente aconteceu na zona do Loreto | Fotografia: DB-Pedro Filipe Ramos
José Armando Torres
Autor
José Armando Torres

Jornalista. Profissional do DIÁRIO AS BEIRAS desde 1998 jose.torres@asbeiras.pt

Uma pessoa morreu esta tarde, na sequência de atropelamento ferroviário, disse ao DIÁRIO AS BEIRAS fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Coimbra.

Segundo a mesma fonte, o acidente aconteceu na passagem de nível situada nas traseiras da fábrica Plural, na zona do Loreto, em Coimbra.

Com alerta acionado às 14H12, no local estão 19 operacionais, apoiados por sete viaturas, dos Bombeiros Sapadores de Coimbra, Bombeiros Voluntários de Coimbra, PSP e INEM.

(notícia em atualização)

 

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