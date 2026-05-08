Gente

32º aniversário do DIÁRIO AS BEIRAS: honrar o passado e olhar para o futuro

08 de maio de 2026 às 12 h30
Fotografias: Pedro Filipe Ramos e Ana Catarina Ferreira
José Armando Torres
Autor
José Armando Torres

Jornalista. Profissional do DIÁRIO AS BEIRAS desde 1998 jose.torres@asbeiras.pt

O DIÁRIO AS BEIRAS celebrou o seu 32.º aniversário no passado dia 28, com uma Gala realizada no Convento São Francisco, em Coimbra, onde, perante os seus leitores, assinantes e amigos, olhou para o passado, mas projetou o futuro.

O diretor do jornal, Agostinho Franklin, lembrou os 32 anos de existência, num discurso em que associou as várias fases do jornal (mensário, semanário e diário) às várias tipografias utilizadas ao longo do tempo. Perante uma sala D. Afonso Henriques repleta, o diretor do DIÁRIO AS BEIRAS apontou ao futuro, prometendo novidades.

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

08 de maio

Peregrino morre colhido por comboio em Coimbra e Linha do Norte está suspensa
08 de maio

Rali de Portugal: Especial "Arganil 2" interrompida por questões de segurança (com vídeo)
08 de maio

Atropelamento ferroviário faz um morto (com vídeo)
08 de maio

32º aniversário do DIÁRIO AS BEIRAS: honrar o passado e olhar para o futuro

Gente

32º aniversário do DIÁRIO AS BEIRAS: honrar o passado e olhar para o futuro

32º aniversário do DIÁRIO AS BEIRAS: honrar o passado e olhar para o futuro

32º aniversário do DIÁRIO AS BEIRAS: honrar o passado e olhar para o futuro