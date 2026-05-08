Coimbra

Peregrino morre colhido por comboio em Coimbra e Linha do Norte está suspensa (com vídeo)

08 de maio de 2026 às 15 h40
Fotografia DB-Pedro Fiilipe Ramos
Agência Lusa
Autor
Agência Lusa

Um peregrino morreu hoje em Coimbra na sequência de um atropelamento ferroviário, tendo levado à suspensão da circulação na Linha do Norte, afirmou à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

O atropelamento ferroviário aconteceu por volta das 14:15, na passagem de nível do Loreto, junto à fábrica da Plural, nos arredores de Coimbra, disse à Lusa fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil (CSREPC) da Região de Coimbra.

De acordo com o comandante dos Sapadores de Coimbra, Paulo Palrilha, a vítima mortal é um peregrino, na casa dos 60 anos.

Fonte da Comboios de Portugal (CP) afirmou à Lusa que a circulação na Linha do Norte na zona de Coimbra encontra-se suspensa para averiguações por parte das autoridades.

Segundo fonte do CSREPC de Coimbra, para o local foram mobilizados nove operacionais dos bombeiros Voluntários e Sapadores de Coimbra, da PSP e do INEM, não se registado outras vítimas ou feridos.

O óbito foi confirmado no local, acrescentou.

 

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