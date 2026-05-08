Rali de Portugal: Especial “Arganil 2” interrompida por questões de segurança (com vídeo)

A sétima especial da 59.ª edição do Rali de Portugal, Arganil 2, foi interrompida hoje à tarde “por questões de segurança”, anunciou o promotor do campeonato.

A segunda passagem pelo troço de Arganil, com 18,62 quilómetros, registou alguns incidentes de segurança, a começar com a presença de um reboque a percorrer a especial quando o primeiro piloto, o britânico Elfyn Evans (Toyota Yaris), já estava em prova.

Pouco depois, seria o sueco Oliver Solberg (Toyota Yaris) a queixar-se da presença de um militar da GNR dentro do troço.

A organização decidiu, então, interromper o troço “por questões de segurança”, segundo foi anunciado no site oficial do Campeonato do Mundo (WRC). Apenas os 12 primeiros tiveram o seu tempo contabilizado e os restantes concorrentes percorreram o troço em modo de ligação.

A vitória foi atribuída ao francês Sébastien Ogier (Toyota Yaris), que subiu ao segundo lugar, a quatro segundos do compatriota Adrien Fourmaux (Hyundai i20), que lidera.

O finlandês Sami Pajari (Toyota Yaris) perdeu tempo e desceu três posições, para quinto, depois de um pneu sair fora da jante.