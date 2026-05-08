Rali de Portugal: Adrien Fourmaux regressa à liderança na manhã de sexta-feira

O piloto francês Adrien Fourmaux (Hyundai i20) regressou hoje à liderança da 59.ª edição do Rali de Portugal, sexta ronda do Campeonato do Mundo (WRC), depois de disputada a secção da manhã deste primeiro dia completo da prova lusa.

Fourmaux, que tinha liderado após a primeira especial, na quinta-feira, saltou para o comando logo no primeiro troço hoje, em Arganil, aumentando a vantagem ao longo da manhã, para terminar com 7,7 segundos de vantagem sobre o finlandês Sami Pajari (Toyota Yaris) e 8,0 sobre o francês Sébastien Ogier (Toyota Yaris), que é terceiro.

Quem mais perdeu foi o sueco Oliver Solberg (Toyota Yaris), que começou o dia na liderança, mas que se afundou até ao quarto lugar logo na especial que abriu o dia, em Mortágua, devido a uma má escolha de pneus. Ainda recuperou para terceiro em Arganil, mas voltou a descer, agora para quinto, no troço da Lousã.

“O ‘feeling’ com o carro não é bom. Há uma diferença de tração relativamente a ontem. O carro é mais difícil de guiar. A escolha de pneus não foi a melhor, mas ainda estamos na luta”, disse o piloto sueco que, depois de perder 10 segundos em Mortágua, conseguiu minimizar as perdas na primeira passagem por Arganil, mas voltou a ceder na Lousã.

Pouco satisfeito também estava Sébastien Ogier, a sentir algumas dificuldades em colocar a potência do Toyota no chão.

“Temos de fazer algumas alterações porque o ritmo não é aquele que eu acho que deveríamos ter. Mas só podemos mexer na suspensão”, disse o campeão mundial em título e vencedor em Portugal por sete vezes, o que “não conta para nada pois é preciso começar todos os anos do zero”.

O belga Thierry Neuville (Hyundai i20) ainda luta para recuperar a confiança perdida com a desistência na Croácia na última especial, quando liderava com mais de um minuto de vantagem e a vitória parecia certa.

O antigo campeão mundial de 2024 venceu o derradeiro troço da manhã, na Lousã, e ascendeu à quinta posição.

Neuville foi o quinto piloto a triunfar numa especial na edição deste ano do Rali de Portugal, com seis troços já disputados. Apenas Sami Pajari repetiu, ao vencer as duas primeiras especiais desta manhã, em Mortágua e Arganil.

A secção da tarde inclui, para além de uma segunda passagem por cada um dos troços já percorridos hoje, a disputa do troço de Góis, percorrido em sentido inverso ao habitual.

Entre os portugueses, Ruben Rodrigues (Toyota Yaris) lidera à vontade com 18,8 segundos de vantagem sobre o piloto de Vila Nova de Poiares, Gonçalo Henriques (Hyundai i20), com Pedro Almeida (Toyota Yaris) quatro segundos mais atrás.

O azarado do dia foi Armindo Araújo (Skoda Fabia), que teve de parar ainda na ligação para a primeira especial do dia, em Mortágua, devido a problemas elétricos.

O piloto de Santo Tirso entrou na especial 16 minutos depois do seu horário ideal, o que implicou uma penalização de 2.40 minutos. Afinal, era apenas um cabo desligado.

“Agora não temos mais nada a fazer. Tivemos o problema de manhã e só nos resta andar”, sublinhou o sete vezes campeão nacional.