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32º aniversário do DIÁRIO AS BEIRAS: honrar o passado e olhar para o futuro

08 de maio de 2026 às 11 h10
Paulo Figueiredo e João Farinha atuaram durante a gala | Fotografia: DB-Ana Catarina Ferreira
José Armando Torres
Autor
José Armando Torres

Jornalista. Profissional do DIÁRIO AS BEIRAS desde 1998 jose.torres@asbeiras.pt

O DIÁRIO AS BEIRAS celebrou o seu 32.º aniversário no passado dia 28, com uma Gala realizada no Convento São Francisco, em Coimbra, onde, perante os seus leitores, assinantes e amigos, olhou para o passado, mas projetou o futuro. O diretor do jornal, Agostinho Franklin, lembrou os 32 anos de existência, num discurso em que associou as várias fases do jornal (mensário, semanário e diário) às várias tipografias utilizadas ao longo do tempo. Perante uma sala D. Afonso Henriques repleta, o diretor do DIÁRIO AS BEIRAS apontou ao futuro, prometendo novidades.

 

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