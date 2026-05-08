32º aniversário do DIÁRIO AS BEIRAS: honrar o passado e olhar para o futuro

O DIÁRIO AS BEIRAS celebrou o seu 32.º aniversário no passado dia 28, com uma Gala realizada no Convento São Francisco, em Coimbra, onde, perante os seus leitores, assinantes e amigos, olhou para o passado, mas projetou o futuro. O diretor do jornal, Agostinho Franklin, lembrou os 32 anos de existência, num discurso em que associou as várias fases do jornal (mensário, semanário e diário) às várias tipografias utilizadas ao longo do tempo. Perante uma sala D. Afonso Henriques repleta, o diretor do DIÁRIO AS BEIRAS apontou ao futuro, prometendo novidades.

Pedro Teixeira, Pedro Cardoso, Patrícia Forte, Tomás Teixeira e Maria Amaral Agostinho Franklin, Ana Lemos, Joana Lemos, Olga Gomes e André Antunes Ana Athaíde, José Carlos Jesus, Rosinda Teixeira, Alexandra Sá Marques e Vítor Sá Marques Ricardo Lino, Joana Lobo, Ivo Magalhães e David Pinto Olga Melro e José Afonso Baptista José Armando Torres, Afonso Pereira Bastos, Emanuel Pereira, Igor Moita, Mariana Duarte, Catarina Silva, Daniel Filipe Pereira e Agostinho Franklin Ricardo Lino e Paulo Marques Inês Prazeres e José Marques Aida Maria Vilas, Aida Vilas e Olga Melro Sónia Ferreira e Lurdes Barata Sílvia Ribau e Carlos Pinto Nuno Seixas, Luís Carlos Tavares e João Lucas Ricardo Loureiro e Carlos Martins João Ribeiro, Luís Balão e João Santos António França e Luz Céu Joana Matos e Ricardo Rosa Pais Alcides Figueiredo e Miguel Osório João Cabral Monteiro e Afonso Amaral Rita Ribeiro Rui Freire e Ivo Monteiro Frederico Duque, Mafalda Nicolau, Ana Neri, António Neri, Fátima Pereira da Silva e Nuno Pereira da Silva Marco Guerra Mafalda Nicolau e Frederico Duque Alcemino Santos, Ana Maria Santos, Margarida Almeida e João Caetano Célio Cortesão e Sofia Costa Sara Luís e Gonçalo Rodrigues Ver galeria completa × Pedro Teixeira, Pedro Cardoso, Patrícia Forte, Tomás Teixeira e Maria Amaral Agostinho Franklin, Ana Lemos, Joana Lemos, Olga Gomes e André Antunes Ana Athaíde, José Carlos Jesus, Rosinda Teixeira, Alexandra Sá Marques e Vítor Sá Marques Ricardo Lino, Joana Lobo, Ivo Magalhães e David Pinto Olga Melro e José Afonso Baptista José Armando Torres, Afonso Pereira Bastos, Emanuel Pereira, Igor Moita, Mariana Duarte, Catarina Silva, Daniel Filipe Pereira e Agostinho Franklin Ricardo Lino e Paulo Marques Inês Prazeres e José Marques Aida Maria Vilas, Aida Vilas e Olga Melro Sónia Ferreira e Lurdes Barata Sílvia Ribau e Carlos Pinto Nuno Seixas, Luís Carlos Tavares e João Lucas Ricardo Loureiro e Carlos Martins João Ribeiro, Luís Balão e João Santos António França e Luz Céu Joana Matos e Ricardo Rosa Pais Alcides Figueiredo e Miguel Osório João Cabral Monteiro e Afonso Amaral Rita Ribeiro Rui Freire e Ivo Monteiro Frederico Duque, Mafalda Nicolau, Ana Neri, António Neri, Fátima Pereira da Silva e Nuno Pereira da Silva Marco Guerra Mafalda Nicolau e Frederico Duque Alcemino Santos, Ana Maria Santos, Margarida Almeida e João Caetano Célio Cortesão e Sofia Costa Sara Luís e Gonçalo Rodrigues