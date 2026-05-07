FotogaleriasRally de Portugal '26

A partida oficial do Rally de Portugal em Coimbra (fotogaleria)

07 de maio de 2026 às 17 h33
Pedro Filipe Ramos
Autor
Pedro Filipe Ramos

Fotojornalista pedro.ramos@asbeiras.pt

A partida oficial do Rally de Portugal atraiu milhares de aficionados e curiosos à cidade de Coimbra, mais concretamente à avenida de Conímbriga.

O evento arrancou às 13H15, com uma sessão de autógrafos com os pilotos, mas horas antes já muitos esperavam naquela zona da cidade.

A cerimónia oficial, que contou com a atuação da Estudantina Universitária de Coimbra, começou às 14H00, com a partida dos vários bólides em competição. Na cerimónia esteve o presidente do Automóvel Club de Portugal (ACP), Carlos Barbosa, a presidente da Câmara Municipal de Coimbra, Ana Abrunhosa, e o vereador da câmara, Ricardo Lino.

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

07 de maio

A partida oficial do Rally de Portugal em Coimbra (fotogaleria)
07 de maio

Negociações sobre reforma laboral terminam sem acordo na Concertação Social
07 de maio

Partida oficial do rally atraiu milhares a Coimbra
07 de maio

Câmara de Condeixa-a-Nova com resultado líquido positivo de 555 mil euros em 2025

Fotogalerias

A partida oficial do Rally de Portugal em Coimbra (fotogaleria)

Abertura da 13.ª ExpoAgrya na Escola Superior Agrária de Coimbra (Fotogaleria)

Varela Pècurto, Mestre da Fotografia de Coimbra celebra 101 anos (Fotogaleria)

Rally de Portugal '26

A partida oficial do Rally de Portugal em Coimbra (fotogaleria)

Partida oficial do rally atraiu milhares a Coimbra

Longas filas para a sessão de autógrafos em Coimbra