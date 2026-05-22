“Se me perguntassem Rock in Rio ou Queima das Fitas, eu diria logo Queima”

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Comunicação pela Universidade de Coimbra. Fui membro da tvAAC e colaborador no Diário...

Fernando Gariso tem 27 anos, é natural de São Martinho do Bispo (Coimbra), e dá vida a VSP AST (Vespa Asiática). Depois de em 2024 ter estado no Palco Secundário da Queima das Fitas de Coimbra e de, no ano passado, ter atuado na Festa das Latas, VSP AST concretiza hoje o sonho de chegar ao Palco Principal.

“É o palco dos palcos. Se me perguntassem Rock in Rio ou a Queima das Fitas, eu se calhar diria logo Queima das Fitas, e estou falar de palcos principais”, disse ao DIÁRIO AS BEIRAS, VSP AST. “Eu pertenço aqui. É um palco especial. Eu curto mais atuar em palcos em que sinta que há uma ligação, do que estar a ir a um mega festival. Pouca gente conseguiu, sendo de Coimbra ainda menos, e o meu nicho preferido são os estudantes. Eu curto muito festas académicas e é onde me sinto mais confortável a atuar”, afirmou.

Fernando Gariso afirmou publicamente que era um objetivo chegar ao palco principal da festa estudantil, agora tem a responsabilidade de abrir as hostilidades.

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