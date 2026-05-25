Coimbra

Câmara Municipal desiste das obras de melhoria das acessibilidades em redor do estádio

25 de maio de 2026 às 08 h13
Já não há tempo para cumprir a data limite da Europa na aplicação dos fundos do PRR | Foto: D.R.
António Rosado
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António Rosado

Jornalista - Editor da secção Coimbra Jornalista desde 1989, exerce no DIÁRIO AS BEIRAS há 22 anos. Foi...
Diversos avanços e recuos no processo do concurso público para a empreitada fizeram atrasar os prazos. Agora já não há tempo para cumprir a data limite da Europa na aplicação dos fundos do PRR.
A decisão camarária de não adjudicar a empreitada “Coimbra Acessível – Envolvente ao Estádio Cidade de Coimbra” vai implicar a indemnização às duas empresas concorrentes e admitidas no concurso para fazer as obras.
Isso mesmo está explicado numa informação dos respetivos serviços da autarquia, a apreciar hoje na reunião da Câmara Municipal. A justificação da autarquia em não avançar com a empreitada é que, “face aos prazos decorridos e ao prazo de execução da empreitada, não é possível concluir a obra dentro do período estipulado para o efeito no âmbito do PRR, perdendo-se o direito ao respetivo financiamento”.
Ler mais na edição de hoje do DIÁRIO A BEIRAS

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