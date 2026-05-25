Câmara Municipal desiste das obras de melhoria das acessibilidades em redor do estádio

Diversos avanços e recuos no processo do concurso público para a empreitada fizeram atrasar os prazos. Agora já não há tempo para cumprir a data limite da Europa na aplicação dos fundos do PRR.

A decisão camarária de não adjudicar a empreitada “Coimbra Acessível – Envolvente ao Estádio Cidade de Coimbra” vai implicar a indemnização às duas empresas concorrentes e admitidas no concurso para fazer as obras.

A decisão camarária de não adjudicar a empreitada “Coimbra Acessível – Envolvente ao Estádio Cidade de Coimbra” vai implicar a indemnização às duas empresas concorrentes e admitidas no concurso para fazer as obras.