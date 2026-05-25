Coimbra: Festa imensa no Cortejo de uma vida

Jornalista Licenciei-me em jornalismo no Instituto Superior Miguel Torga, em Coimbra, e iniciei funções no DIÁRIO AS BEIRAS...

Milhares de estudantes e visitantes passaram ontem pelas principais artérias de Coimbra para um cortejo que encheu o coração daqueles que conheceram pela primeira vez esta realidade, dos que passaram pela cidade em tempos e principalmente daqueles que partem para outros voos.

Mais de cem carros alegóricos, capas negras, cartolas, bengalas ao alto, fitas, cânticos e banhos de cerveja retrataram o momento simbólico estudantil mais importante de Coimbra. No meio da multidão estava Tiago, um estudante de engenharia mecânica de primeiro ano e de Viana do Castelo, que se mostrou estupefacto com o ambiente.

“Nunca tinha vindo a um cortejo e vivê-lo enquanto estudante é magnífico. Superou completamente as minhas expectativas, daquilo que me tinham contado. Nunca me irei esquecer deste dia”, começou por dizer.

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