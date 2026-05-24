Coimbra

Incêndio em armazém em Taveiro em fase de rescaldo 72 horas depois

24 de maio de 2026 às 17 h11
Incêndio começou às 03H20 de sexta-feira | Fotografia: Arquivo - Ana Catarina Ferreira
António Cerca Martins
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António Cerca Martins

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

Incêndio, que começou na madrugada de sexta-feira, só hoje foi dado como concluído.

O incêndio que deflagrou na passada madrugada sexta-feira num armazém de gestão de resíduos plásticos em Taveiro, no concelho de Coimbra só hoje ao final da manhã entrou em fase de rescaldo.

Ao DIÁRIO AS BEIRAS, o comandante dos Bombeiros Sapadores de Coimbra, Paulo Palrilha, os trabalhos foram “difíceis” devido ao tipo de material altamente inflamável que havia dentro da fábrica. Ontem, de manhã, depois perto de 72 horas de trabalho, o incêndio foi dado como concluído.

Paulo Palrilha salientou, no entanto, que tanto os bombeiros, como os trabalhadores da fábrica estarão agora em prontidão, caso haja algum reacendimento.

| Mais informação na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS

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