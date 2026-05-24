Taça de Portugal: Torreense bate Sporting e conquista troféu

O Torreense tornou-se hoje a primeira equipa abaixo do escalão principal a conquistar a Taça de Portugal de futebol, ao vencer o Sporting, detentor do troféu, por 2-1, após prolongamento, na final disputada no Estádio Nacional, em Oeiras.

Uma grande penalidade convertida por Stopira, aos 113 minutos, numa falta que originou a expulsão de Maxi Araújo, garantiu o triunfo histórico da formação orientada por Luís Tralhão, depois do empate 1-1 no tempo regulamentar, ditada pelos tentos de Kevin Zohi, aos quatro minutos, para os ‘azuis grená’ e Luis Suárez, aos 54 para os ‘leões’.

A formação de Torres Vedras, que está envolvida na luta pela subida à I Liga, marcou presença pela segunda vez na final da Taça de Portugal, depois de ter sido derrotada pelo FC Porto, por 2-0, na época de 1955/56.

A conquista da 86.ª edição da Taça de Portugal, cujo palmarés é liderado pelo Benfica, com 26 troféus, garante ao Torreense uma vaga na fase de liga da próxima edição da Liga Europa.

Para chegar à final, a equipa de Torres Vedras, afastou AD Correlhã, Oliveirense, Lusitânia Lourosa, Casa Pia, União de Leiria e Fafe.