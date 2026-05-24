Desporto

Taça de Portugal: Torreense bate Sporting e conquista troféu

24 de maio de 2026 às 20 h14
Resultado foi 2-1, após prolongamento | Fotografia: Liga Portugal
AO / Agência Lusa
Autor
AO / Agência Lusa

O Torreense tornou-se hoje a primeira equipa abaixo do escalão principal a conquistar a Taça de Portugal de futebol, ao vencer o Sporting, detentor do troféu, por 2-1, após prolongamento, na final disputada no Estádio Nacional, em Oeiras.

Uma grande penalidade convertida por Stopira, aos 113 minutos, numa falta que originou a expulsão de Maxi Araújo, garantiu o triunfo histórico da formação orientada por Luís Tralhão, depois do empate 1-1 no tempo regulamentar, ditada pelos tentos de Kevin Zohi, aos quatro minutos, para os ‘azuis grená’ e Luis Suárez, aos 54 para os ‘leões’.

A formação de Torres Vedras, que está envolvida na luta pela subida à I Liga, marcou presença pela segunda vez na final da Taça de Portugal, depois de ter sido derrotada pelo FC Porto, por 2-0, na época de 1955/56.

A conquista da 86.ª edição da Taça de Portugal, cujo palmarés é liderado pelo Benfica, com 26 troféus, garante ao Torreense uma vaga na fase de liga da próxima edição da Liga Europa.

Para chegar à final, a equipa de Torres Vedras, afastou AD Correlhã, Oliveirense, Lusitânia Lourosa, Casa Pia, União de Leiria e Fafe.

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

24 de maio

Taça de Portugal: Torreense bate Sporting e conquista troféu
24 de maio

Cortejo da Queima das Fitas 2026 (fotogaleria)
24 de maio

Incêndio em armazém em Taveiro em fase de rescaldo 72 horas depois
24 de maio

Afonso Eulálio mantém a camisola branca e o segundo lugar no Giro

Desporto

Taça de Portugal: Torreense bate Sporting e conquista troféu

Afonso Eulálio mantém a camisola branca e o segundo lugar no Giro

Futebol: Eirense e Penelense descem à Divisão de Honra da AF Coimbra e Poiares vai ao playoff