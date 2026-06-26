Coimbra garante “mais dignidade” no acesso a medicamentos a carenciados

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

A Câmara Municipal de Coimbra aderiu na passada quinta-feira ao programa abem, depois de assinar um protocolo com a Associação Dignitude, garantindo assim o acesso gratuito a medicamentos a pessoas em situação de vulnerabilidade económica.

O executivo municipal de Coimbra, através de um programa próprio, já garantia este serviço, mas, segundo a autarca, a forma como o programa abem funciona é menos intrusiva na vida das pessoas necessitadas.

Com este acordo, o executivo vai sinalizar as famílias carenciadas, que receberão posteriormente o cartão abem. Com esse cartão e uma receita, poderão levantar gratuitamente os medicamentos comparticipados nas farmácias aderentes ao programa abem. No concelho de Coimbra são 25 as farmácias aderentes.

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