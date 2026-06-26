Um mês depois ainda há flores dos carros da Queima para limpar

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

A 24 de maio, a cidade de Coimbra abraçou, mais uma vez, o cortejo dos carros alegóricos da Queima das Fitas de Coimbra. Naquela tarde de domingo, mais de 100 carros, montados pelos finalistas dos mais variados cursos do ensino superior, desfilaram pelas ruas da cidade.



Um mês depois do evento tradicional da Queima das Fitas, ainda há flores dos carros para limpar.

Contactado pelo jornal. o coordenador-geral da maior festa académica de Coimbra garantiu que a limpeza será feita até ao fim do mês, lembrando que o espaço de desmantelamento “é num local onde o risco de se espalhar é nulo”.

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