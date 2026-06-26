Coimbra

Praia do Rebolim é azul há cinco anos

26 de junho de 2026 às 11 h29
Chuva apareceu no momento de hastear a bandeira | Fotografia: Ana Catarina Ferreira
António Cerca Martins
Autor
António Cerca Martins

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...
António Cerca Martins
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Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

Pelo quinto ano consecutivo, a praia fluvial do Rebolim recebeu a bandeira azul, a distinção atribuída anualmente pela Fundação para a Educação Ambiental (FEE) a praias que cumpram um conjunto de requisitos de qualidade ambiental, segurança, bem-estar, infraestruturas de apoio, informação aos utentes e sensibilização ambiental.

Ontem, na sessão que contou com uma “convidada surpresa”, a chuva, o vereador da Câmara Municipal de Coimbra, Luís Filipe, salientou o investimento feito pelo município para que a praia voltasse a receber este dístico, depois de um inverno rigoroso.

“Investimos mais de 35 mil euros na praia. Colocámos uma estrutura de apoio ao nadador-salvador, um posto médico e mais umas pequenas infraestruturas. Também o areal foi renovado”, disse o autarca, garantindo que há “um compromisso forte” da autarquia com aquele espaço.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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