Portugal pela sexta vez na fase a eliminar, em nove presenças

Portugal selou ontem, no ‘sofá’, a sexta presença na fase eliminar do Mundial de futebol, à nona participação, ao garantir que será, na pior das hipóteses, um dos oito melhores terceiros da fase de grupos.

Com quatro pontos, face ao 1-1 com a República Democrática do Congo e ao 5-0 face ao Uzbequistão, a seleção lusa ainda pode ser primeira, segunda ou terceira do Grupo K, mas já não pode cair para o quarto posto, ocupado, a zero, pelos uzbeques.

Desta forma, e como os terceiros dos agrupamentos A, C, H e I fecharam abaixo dos quatro pontos, a formação de Roberto Martínez já vai entrar apurada no jogo de sábado com a Colômbia, às 19:30 locais (00:30 de domingo em Lisboa), em Miami Gardens.

Nas anteriores oito participações em Mundiais, Portugal conseguiu chegar à fase a eliminar em 1966 (terceiro lugar), 2006 (quarto lugar), 2010 e 2018 (oitavos de final) e 2022 (quartos de final), e foi eliminado na fase de grupos em 1986, 2002 e 2014.

A seleção lusa saltou da fase de grupos diretamente para os quartos de final em 1966, numa edição com apenas 16 participantes, e, nas restantes (2006, 2010, 2018 e 2022), entre 32 seleções, qualificou-se para os oitavos de final.

Desta vez, o apuramento é para os 16 avos de final, fase que é inédita na história dos Mundiais de futebol, face ao alargamento de 32 para 48 seleções.

Se vencer o Grupo K, o que passa obrigatoriamente por ganhar à Colômbia, que já está apurada, com seis pontos, a formação lusa jogará o primeiro jogo a eliminar em 03 de julho, em Kansas City, pelas 20:30 locais (02:30 de 04 de julho em Lisboa), frente a um terceiro classificado (grupos D, E, I, J ou L).

Caso empate ou perca e não seja ultrapassado pela República Democrática do Congo, sobre o qual tem uma grande vantagem nos golos (6-1 contra 1-2), Portugal será segundo e defrontará o segundo do Grupo L (Inglaterra, Gana ou Croácia), em 02 de julho, em Toronto, no Canadá, às 19:00 (00:00 de 03 de julho).

A outra hipótese, muito improvável, é cair para o terceiro lugar, que significaria um confronto com o vencedor do Grupo L, em 01 de julho, às 12:00 (17:00), em Atlanta.

Certo é que, independentemente do que acontecer na terceira jornada do Grupo K, Portugal estará nos 16 avos de final, que se realizam de domingo a 03 de julho, uma sexta-feira.