Portugal: Fuga aos gigantes joga-se esta madrugada em Miami

Jornalista Pai de meninas, aspirante a cozinheiro e viciado em desporto de natureza, começou no jornalismo n’A Cabra...

A seleção nacional entra, na madrugada deste domingo, a partir das 00H30, em campo, em Miami Gardens, nos Estados Unidos com apenas um resultado na cabeça.



A equipa das Quinas sabe que a vitória frente à Colômbia lhe permitirá ficar do “lado bom” da 2.ª fase, evitando, com grande probabilidade, as seleções melhores posicionadas no ranking FIFA.



A Colômbia é quem tem a tarefa mais facilitada, já que um empate basta para seguir em 1.º. Portugal até pode cair para o 3.º lugar, caso perca e a RD Congo goleie o Uzbequistão — cenário improvável, mas matematicamente possível.

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