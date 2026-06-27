Desporto
Portugal: Fuga aos gigantes joga-se esta madrugada em Miami
Portugal quer voltar a festejar esta madrugada frente à Colômbia | Fotografia: FPF
A seleção nacional entra, na madrugada deste domingo, a partir das 00H30, em campo, em Miami Gardens, nos Estados Unidos com apenas um resultado na cabeça.
A equipa das Quinas sabe que a vitória frente à Colômbia lhe permitirá ficar do “lado bom” da 2.ª fase, evitando, com grande probabilidade, as seleções melhores posicionadas no ranking FIFA.
A Colômbia é quem tem a tarefa mais facilitada, já que um empate basta para seguir em 1.º. Portugal até pode cair para o 3.º lugar, caso perca e a RD Congo goleie o Uzbequistão — cenário improvável, mas matematicamente possível.
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