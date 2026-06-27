Desporto

Portugal: Fuga aos gigantes joga-se esta madrugada em Miami

27 de junho de 2026 às 11 h30
Portugal quer voltar a festejar esta madrugada frente à Colômbia | Fotografia: FPF
Bruno Gonçalves
Autor
Bruno Gonçalves

Jornalista Pai de meninas, aspirante a cozinheiro e viciado em desporto de natureza, começou no jornalismo n’A Cabra...
Bruno Gonçalves
Autor
Bruno Gonçalves

Jornalista Pai de meninas, aspirante a cozinheiro e viciado em desporto de natureza, começou no jornalismo n’A Cabra...

A seleção nacional entra, na madrugada deste domingo, a partir das 00H30, em campo, em Miami Gardens, nos Estados Unidos com apenas um resultado na cabeça.

A equipa das Quinas sabe que a vitória frente à Colômbia lhe permitirá ficar do “lado bom” da 2.ª fase, evitando, com grande probabilidade, as seleções melhores posicionadas no ranking FIFA.

A Colômbia é quem tem a tarefa mais facilitada, já que um empate basta para seguir em 1.º. Portugal até pode cair para o 3.º lugar, caso perca e a RD Congo goleie o Uzbequistão — cenário improvável, mas matematicamente possível.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

27 de junho

Estreante Cabo Verde nos 16 avos de final
27 de junho

Portugal: Fuga aos gigantes joga-se esta madrugada em Miami
27 de junho

Portugal pela sexta vez na fase a eliminar, em nove presenças
27 de junho

Coimbra Supernova quer valorizarsetor do espaço na região

Desporto

Estreante Cabo Verde nos 16 avos de final

Portugal: Fuga aos gigantes joga-se esta madrugada em Miami

Portugal pela sexta vez na fase a eliminar, em nove presenças