Estreante Cabo Verde nos 16 avos de final

A Seleção de Cabo Verde conseguiu ontem uma histórica qualificação depois de empatar a zero frente à Arábia Saudita na derradeira jornada do Grupo H.

Em Houston, os africanos, que tinham empatado com Espanha (0-0) e Uruguai (2-2), somaram a terceira igualdade, a zero, com a Arábia Saudita, enquanto a Espanha venceu o Uruguai por 1-0, graças a um golo de Álex Baena, aos 42 minutos.

Com estes resultados, a Espanha venceu o agrupamento, com sete pontos, contra três de Cabo Verde, que marcou encontro nos 16 avos de final com a campeã em título Argentina, e dois de Uruguai e Arábia Saudita, que foram eliminados.