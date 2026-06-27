Parque Manuel Braga foi aposta ganha na Feira do Livro

Jornalista Licenciei-me em jornalismo no Instituto Superior Miguel Torga, em Coimbra, e iniciei funções no DIÁRIO AS BEIRAS...

A 47.ª edição da Feira do Livro entra agora no último fim de semana. O evento foi muito elogiado pelos expositores sobretudo pelo facto de ter regressado ao Parque Manuel Braga

“Trazer de volta a Feira do Livro para o Parque Manuel Braga foi sem dúvida uma aposta ganha”, afirmou a livreira do Faz de Conto (Exploratório UC), Sofia Correia, que este ano voltou a marcar presença no certame.

Passados alguns anos, o evento, que vai na sua 47.ª edição e que termina este domingo, regressou a este espaço natural da cidade, deixando em definitivo a Praça do Comércio. A opinião dos expositores é consensual: foi o melhor que podiam ter feito.

Voz dessa satisfação é Miguel Gouveia, da Livraria Bruaá, do Convento São Francisco, que aplaudiu a mudança.

“É uma mudança de cenário que teve uma influência positiva. Devemos continuar por aqui, porque de facto o parque é o sítio. Já houve diversos formatos e locais, mas acho que o parque é, de facto, o cenário mais ideal para este tipo de atividade”, começou por dizer.

No entender de Miguel Gouveia, que está presente na feira pelo oitavo ano consecutivo, “o Parque Manuel Braga convida a estar, ao contrário da Praça do Comércio, que era mais um local de passagem”.

| Mais informações na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS