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Rallye Rainha Santa com percurso desafiante

27 de junho de 2026 às 09 h15
Apresentação da prova | Foto: DR
redação as beiras
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Na estrada no próximo dia 4 de julho, a 54.ª edição do Rallye Rainha Santa apresenta números que impõem respeito e prometem competitividade máxima desde o primeiro ao último metro de asfalto

Com cerca de 354 km de percurso, a prova organizada pelo Clube Automóvel do Centro é composta por 22 setores de regularidade, dos quais oito serão desenvolvidos em setores fechados. O grande foco de espetáculo e perícia estará centrado em troços de enorme tradição que contarão com uma dupla passagem, nomeadamente na super-especial Cidade de Coimbra, Rampa de Oliveira do Hospital, Rampa de Góis, Rampa da Chanfana de Semide, em Miranda do Corvo.
A 54.ª edição do Rallye Rainha Santa promete este ano um percurso altamente desafiante, desenhado ao milímetro para testar a perícia das equipas e fazer vibrar os entusiastas do desporto motorizado.
“Uma das grandes novidades e um dos pontos altos deste ano prende-se com a partida e logo com um setor fechado. Trata-se da superespecial Cidade de Coimbra, com uma dupla passagem em pleno coração da cidade, Avenida Conimbriga, entre as 13H00 e as 14H00, trazendo o espetáculo para bem perto das pessoas”, refere Bruno Costa.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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