Figueira da Foz

Uma questão de honra, defende Santana Lopes

27 de junho de 2026 às 09 h00
Autarca falava na Assembleia Municipal | Foto DB - Jot'Alves
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Jot'Alves é jornalista do DIÁRIO AS BEIRAS desde 2001. É editor das secções Figueira da Foz e Nacional/Internacional....
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Jot'Alves é jornalista do DIÁRIO AS BEIRAS desde 2001. É editor das secções Figueira da Foz e Nacional/Internacional....

Presidente reiterou ontem que a câmara não licenciou a Bioadvance.

O presidente da Câmara da Figueira da Foz voltou ontem a elevar o tom para afirmar que a autarquia que lidera não teve intervenção no processo de licenciamento da unidade industrial Bioadvance, instalada na zona portuária. O autarca intervinha na Assembleia Municipal da Figueira da Foz (AMFF).

“Não inventem, não foi a câmara [que licenciou a fábrica de biocombustíveis a partir de óleos alimentares usados na Salmanha]”, ressalvou Santana Lopes.

Acerca da sua reação, frisou: “A questão tem a ver com a honra. Não há nada pior do que ofender a honra de uma pessoa. Há dois bens muitos importantes na vida: a saúde e a honra”.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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