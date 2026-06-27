Uma questão de honra, defende Santana Lopes

Jot'Alves é jornalista do DIÁRIO AS BEIRAS desde 2001. É editor das secções Figueira da Foz e Nacional/Internacional....

Presidente reiterou ontem que a câmara não licenciou a Bioadvance.

O presidente da Câmara da Figueira da Foz voltou ontem a elevar o tom para afirmar que a autarquia que lidera não teve intervenção no processo de licenciamento da unidade industrial Bioadvance, instalada na zona portuária. O autarca intervinha na Assembleia Municipal da Figueira da Foz (AMFF).

“Não inventem, não foi a câmara [que licenciou a fábrica de biocombustíveis a partir de óleos alimentares usados na Salmanha]”, ressalvou Santana Lopes.

Acerca da sua reação, frisou: “A questão tem a ver com a honra. Não há nada pior do que ofender a honra de uma pessoa. Há dois bens muitos importantes na vida: a saúde e a honra”.

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