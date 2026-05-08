32º aniversário do DIÁRIO AS BEIRAS: honrar o passado e olhar para o futuro

Patrícia Forte e Pedro Teixeira
José Carlos Jesus e Rosinda Teixeira
Agostinho Franklin, Joaquim Mira e Manuel Antunes
Cândida Malça e Rosinda Teixeira
Maria Amaral e Tomás Teixeira
João Nuno Calvão da Silva e Pedro Teixeira
José Redondo, José Ferreira e Rita Ferreira
Mário Frota e José Afonso Baptista
Leonel Serra, Wander Carvalho e Mário Velindro
Cláudio Dias, Teresa Pedrosa e Diana Andrade
Joaquim Lapo, Esperança Piedade, Ricardo Rosa Pais e Joana Matos
Arlindo Matos e Carlos Sousa
Pedro Gamito, Acácio Figueiredo e Carlos Rosado
Pedro Bandeira e Arnaldo Baptista
João Carlos e Miguel Gonçalves
Beatriz Figueiredo, Ricardina Loriga e Jot’Alves
João Fernandes, Hugo Pratas, Filipa Gomes e António Mendes Ferreira
Agostinho Franklin e Alfredo Dias
Agostinho Franklin e Maria da Luz Campos
Cristiana Silva Dias, Pedro Costa Gonçalves e Delfim Leão
José Couto e Agostinho Franklin
António Albuquerque, José Carlos Jesus e Rosinda Teixeira
Nuno Pereira da Silva, Fátima Pereira da Silva, Júlia Cristina Figueiredo, Ana Neri, António Neri, Rosinda Teixeira, José Carlos Jesus, Mafalda Nicolau e Frederido Duque
João Oliveira e Miguel Fonseca
Ana Paula Ramos e Noémia Calado
Luís Matos Cabo, Carlos Pinto e Artur Sousa
Mário Nicolau e Victor Simões
Patrícia Cruz Almeida, Miguel Gonçalves e Martha Mendes
João Nuno Calvão da Silva, Beatriz Almeida e José Miguel Ramos Ferreira