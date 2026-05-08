32º aniversário do DIÁRIO AS BEIRAS: honrar o passado e olhar para o futuro

O DIÁRIO AS BEIRAS celebrou o seu 32.º aniversário no passado dia 28, com uma Gala realizada no Convento São Francisco, em Coimbra, onde, perante os seus leitores, assinantes e amigos, olhou para o passado, mas projetou o futuro. O diretor do jornal, Agostinho Franklin, lembrou os 32 anos de existência, num discurso em que associou as várias fases do jornal (mensário, semanário e diário) às várias tipografias utilizadas ao longo do tempo. Perante uma sala D. Afonso Henriques repleta, o diretor do DIÁRIO AS BEIRAS apontou ao futuro, prometendo novidades.

Patrícia Forte e Pedro Teixeira José Carlos Jesus e Rosinda Teixeira Agostinho Franklin, Joaquim Mira e Manuel Antunes Cândida Malça e Rosinda Teixeira Maria Amaral e Tomás Teixeira João Nuno Calvão da Silva e Pedro Teixeira José Redondo, José Ferreira e Rita Ferreira Mário Frota e José Afonso Baptista Leonel Serra, Wander Carvalho e Mário Velindro Cláudio Dias, Teresa Pedrosa e Diana Andrade Joaquim Lapo, Esperança Piedade, Ricardo Rosa Pais e Joana Matos Arlindo Matos e Carlos Sousa Pedro Gamito, Acácio Figueiredo e Carlos Rosado Pedro Bandeira e Arnaldo Baptista João Carlos e Miguel Gonçalves Dina Maia e Rui Freire Beatriz Figueiredo, Ricardina Loriga e Jot’Alves João Fernandes, Hugo Pratas, Filipa Gomes e António Mendes Ferreira Agostinho Franklin e Alfredo Dias Agostinho Franklin e Maria da Luz Campos Cristiana Silva Dias, Pedro Costa Gonçalves e Delfim Leão José Couto e Agostinho Franklin António Albuquerque, José Carlos Jesus e Rosinda Teixeira Nuno Pereira da Silva, Fátima Pereira da Silva, Júlia Cristina Figueiredo, Ana Neri, António Neri, Rosinda Teixeira, José Carlos Jesus, Mafalda Nicolau e Frederido Duque João Oliveira e Miguel Fonseca Ana Paula Ramos e Noémia Calado Luís Matos Cabo, Carlos Pinto e Artur Sousa Mário Nicolau e Victor Simões Patrícia Cruz Almeida, Miguel Gonçalves e Martha Mendes João Nuno Calvão da Silva, Beatriz Almeida e José Miguel Ramos Ferreira Ver galeria completa × Patrícia Forte e Pedro Teixeira José Carlos Jesus e Rosinda Teixeira Agostinho Franklin, Joaquim Mira e Manuel Antunes Cândida Malça e Rosinda Teixeira Maria Amaral e Tomás Teixeira João Nuno Calvão da Silva e Pedro Teixeira José Redondo, José Ferreira e Rita Ferreira Mário Frota e José Afonso Baptista Leonel Serra, Wander Carvalho e Mário Velindro Cláudio Dias, Teresa Pedrosa e Diana Andrade Joaquim Lapo, Esperança Piedade, Ricardo Rosa Pais e Joana Matos Arlindo Matos e Carlos Sousa Pedro Gamito, Acácio Figueiredo e Carlos Rosado Pedro Bandeira e Arnaldo Baptista João Carlos e Miguel Gonçalves Dina Maia e Rui Freire Beatriz Figueiredo, Ricardina Loriga e Jot’Alves João Fernandes, Hugo Pratas, Filipa Gomes e António Mendes Ferreira Agostinho Franklin e Alfredo Dias Agostinho Franklin e Maria da Luz Campos Cristiana Silva Dias, Pedro Costa Gonçalves e Delfim Leão José Couto e Agostinho Franklin António Albuquerque, José Carlos Jesus e Rosinda Teixeira Nuno Pereira da Silva, Fátima Pereira da Silva, Júlia Cristina Figueiredo, Ana Neri, António Neri, Rosinda Teixeira, José Carlos Jesus, Mafalda Nicolau e Frederido Duque João Oliveira e Miguel Fonseca Ana Paula Ramos e Noémia Calado Luís Matos Cabo, Carlos Pinto e Artur Sousa Mário Nicolau e Victor Simões Patrícia Cruz Almeida, Miguel Gonçalves e Martha Mendes João Nuno Calvão da Silva, Beatriz Almeida e José Miguel Ramos Ferreira