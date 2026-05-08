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Adrien Fourmaux lidera Rally de Portugal após primeiras passagens por Mortágua, Arganil e Lousã (com vídeo)

08 de maio de 2026 às 10 h47
Adrien Fourmaux (Hyundai I20 Rally1) lidera após seis classificativas |Fotografia Rally de Portugal
Emanuel Pereira
Autor
Emanuel Pereira

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Mestre em Comunicação e Jornalismo pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra,...

O piloto francês Adrien Fourmaux (Hyundai I20 Rally1), que tem como navegador o também gaulês Alexandre Coria, lidera o 59.ª edição do Rally de Portugal após as primeiras passagens pelos troços de Mortágua, Arganil e Lousã.

A 59.ª edição do Rali de Portugal despede-se hoje do centro do país, com sete troços no distrito de Coimbra, antes do regresso ao norte, para os últimos dois dias desta sexta ronda do Mundial (WRC).

O dia começou om a primeira passagem por Mortágua, às 07H35, com o sueco Oliver Solberg (Toyota Yaris) na liderança após as três primeiras especiais da prova lusa, disputadas na quinta-feira. Seguiu-se, 08H55, a primeira passagem por Arganil e, às 10H13, a primeira passagem pela Lousã. Concluídas seis de 23 classificativas, Fourmoux (Hyundai) lidera com 7,7 segundos de vantagem para o finlandês Sami Pajari (Toyaota YarisRally1) e 8 segundos de vantagem para o francês Sébastien Ogier (Toyaota YarisRally1).

A secção da tarde começa às 12H30, com a segunda passagem por Arganil. Às 13H25, os pilotos atacam a secção de Góis, antes das segundas passagens por Lousã (14H08) e Mortágua (15H45), que marca o final da prova do Campeonato de Portugal de Ralis.

Veja, em baixo, um vídeo da primeira passagem por Arganil

 

 

 

 

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