GóisRegião Metropolitana de Coimbra

Góis pretende solução provisória para reabertura da EN 342

05 de maio de 2026 às 18 h20
Presidente da Câmara Municipal de Góis, Rui Sampaio, visitou a estrada | Fotografia: Município de Góis
Agência Lusa
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A Câmara de Góis, no interior do distrito de Coimbra, defendeu hoje uma solução provisória para a reabertura condicionada da Estrada Nacional (EN) 342, que se encontra fechada ao trânsito desde a tempestade Kristin.

Em declarações à agência Lusa, o presidente do município, Rui Sampaio, explicou que o objetivo é fazer uma intervenção provisória para que se possa reabrir a estrada com condições de segurança até ser realizada a obra definitiva, prevista apenas para final do ano.

O autarca Góis salientou que o encerramento da estrada que liga a Arganil “tem provocado graves prejuízos e constrangimentos ao concelho de Góis e a todos os seus utilizadores, com muitos impactos, sobretudo na economia local e no transporte escolar”.

“Vamos ter a concentração de motos [em agosto] e temos diariamente alunos a ir para Arganil e muitos camiões a circular e a nossa principal alternativa é uma estrada municipal, com uma zona em que duas viaturas não se cruzam e em que foi necessário recorrer a semaforização”.

Segundo Rui Sampaio, numa reunião, realizada na segunda-feira, com a Infraestruturas do Centro e a Região de Coimbra, o município de Góis “mostrou capacidade de colaborar numa solução provisória” que permitia “retomar a circulação em condições de segurança, enquanto não avançam as obras definitivas”.

“Aceitaram a proposta e ficaram de analisar”, disse o autarca, que reiterou o empenho da autarquia em desenvolver todos os esforços ao seu alcance para acelerar este processo.

Na reunião do Conselho Intermunicipal da Região de Coimbra, realizada a 21 de abril, o presidente do conselho de administração da Infraestruturas de Portugal, Miguel Cruz, adiantou que a reabilitação da EN 342 poderá ficar concluída no final do ano.

Para o município de Góis, trata-se de um prazo demasiado dilatado, tendo em conta a importância estratégica da EN 342 para o concelho.

A Infraestruturas de Portugal procedeu, no dia 12 de fevereiro, ao corte do trânsito na EN 342, no troço Góis-Arganil, entre os cruzamentos de Celavisa e Sequeiros, obrigando à utilização de percursos alternativos naquela ligação rodoviária.

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