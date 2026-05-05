Aveiro

Casal detido por suspeita de furto de bens alimentares em Aveiro

05 de maio de 2026 às 17 h21
Detenções foram efetuadas no domingo por furto em estabelecimento comercial, no concelho de Santa Maria da Feira | Fotografia: Arquivo
Agência Lusa
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Agência Lusa

A GNR deteve um casal suspeito de furtar bens alimentares no valor de cerca de 700 euros em vários estabelecimentos comerciais do distrito de Aveiro, informou hoje aquela força de segurança.

Em comunicado, a GNR esclareceu que o homem e a mulher de 48 e 31 anos, respetivamente, foram detidos no domingo por furto em estabelecimento comercial, no concelho de Santa Maria da Feira.

Segundo a Guarda, o elemento masculino foi intercetado pelos militares a transportar duas caixas de camarão envolvidas numa peça de vestuário, sem ter na sua posse qualquer comprovativo da sua aquisição.

 

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Foi ainda identificada uma mulher que se encontrava no interior da viatura utilizada pelo casal, que também ocultava diversos produtos alimentares.

“Após realizadas diversas diligências policiais, apurou-se que os bens alimentares tinham sido furtados em vários estabelecimentos comerciais da região, pelo que, foi efetivada a detenção de ambos”, refere a mesma nota.

Da ação resultou a apreensão de 34 bens alimentares, no valor aproximado de 710 euros, um casaco utilizado para ocultação dos artigos furtados e um bastão de madeira.

A GNR refere ainda que os bens foram restituídos aos respetivos proprietários.

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