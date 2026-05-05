Conímbriga Forum Jazz Fest estreia-se no Museu de Conímbriga

O Museu de Conímbriga, em Condeixa-a-Nova, acolhe, em junho, a primeira edição do Conímbriga Forum Jazz Fest, com uma programação que inclui música, teatro e poesia e visitas guiadas, revelou hoje a organização.

O Conímbriga Forum Jazz Fest decorre entre 11 e 14 de junho, com o mote “O despertar de uma nova harmonia”, e é organizado pela Associação Festival das Artes QuebraJazz, em parceria com a Câmara de Condeixa-a-Nova, no distrito de Coimbra, e a Museus e Monumentos de Portugal.

Segundo o diretor do festival, Miguel Lima, a escolha do nome não foi “por acaso”, salientando que, no mundo romano, o fórum era o “centro nevrálgico onde a política, a economia e a cultura se cruzavam”, assim como “o lugar da partilha e do debate”, uma vocação que o evento se propõe a devolver ao Museu Nacional de Conímbriga.

“Queremos que este espaço volte a ser um fórum contemporâneo”, afirmou hoje Miguel Lima, na conferência de imprensa de apresentação do Conímbriga Forum Jazz Fest, que decorreu no Conímbriga Hotel do Paço, em Condeixa-a-Nova.

Além da música, a programação inclui visitas guiadas com apontamentos musicais, uma conferência de reflexão histórica, teatro com poesia e uma apresentação para crianças, num total de sete eventos.

Miguel Lima referiu como ambição “colocar Portugal na rota de circuitos culturais de excelência, elevando Conímbriga a um patamar de relevância internacional”, apontando modelos europeus como o Festival de Mérida ou o Jazz Avienne.

Já a presidente da Câmara de Condeixa-a-Nova, Liliana Pimental, disse acreditar que o Conímbriga Forum Jazz Fest marcará um “novo capítulo na estratégia de afirmação cultural” do concelho e de toda a região centro, valorizando também o património.

“[Este projeto] nasce com a premissa de recuperar o espírito do Forum Romano, que é um lugar de encontro, da partilha e da cidadania, e de o traduzir para a linguagem universal do jazz”, disse.

Na sua intervenção, o diretor do Museu Nacional de Conímbriga, Vítor Dias, defendeu que Conímbriga “é muito mais do que um museu”, também pela “escala de contacto material” e por tudo o que permite, considerando que, com estes parceiros, “pode voltar a ser uma urbe à sua maneira”.

“Esta é uma oportunidade de mostrar as diferentes facetas de Conímbriga e o que é que Conímbriga pode oferecer para a região”, indicou.

O festival arrancará a 11 de junho com um concerto de Max Moon, um coletivo a que se juntará Bruno Pernadas, ao qual se seguirá Rumo Trio, que reúne Mário Delgado, Paulo Bandeira e Nelson Cascais.

A 12 de junho, às 11:00, decorrerá uma visita guiada a locais reservados das ruínas de Conímbriga com performance musical, intitulada “Conímbriga Revelada: Som e Memória”, uma atividade que se repetirá no dia seguinte.

O programa inclui ainda a conferência “Ecos de Roma”, agendada para 12 de junho.

Para o mesmo dia estão agendados os concertos “Margem”, de Maria Carvalho Quinteto, que explora a música de José Mário Branco, e “As folhas novas mudam de cor”, que revisitará o reportório de António Pinho Vargas.

O espetáculo dos D’Arte São, a 13 de junho, juntará música, poesia e performance, focado na literatura erótico-satírica.

Para o mesmo dia estão agendados os concertos “A Love Supreme”, de tributo aos 100 anos de John Coltrane, e “Chamas” dos Lan Trio, composto por Mário Laginha, Julian Argüelles e Helge Norbbaken, que marcará a estreia do disco com o mesmo nome.

A 14 de junho, o projeto Taleguinho apresentará o espetáculo de música e teatro para crianças “Medos & Espantos, Lda”, seguido do concerto de encerramento Funky Remedy Five, cujas entradas serão gratuitas.

O bilhete diário custa 10 euros e o passe geral para os quatro dias 25 euros.

Os visitantes do Museu de Conímbriga que entrarem antes das 17:15 podem permanecer no recinto para os concertos, sem custos adicionais.