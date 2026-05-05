Programa “Casa Adentro” promove visitas gratuitas em 19 edifícios

A quarta edição do programa “Casa Adentro” vai realizar visitas guiadas e comentadas em 19 edifícios de Coimbra, gratuitamente, no próximo sábado, com circuitos pela Alta e pela Baixa, por Celas, Santa Clara e Eiras.

Os cinco percursos compreendem quase duas dezenas de edifícios desenhados por profissionais de arquitetura, tendo sido também elaborada uma programação paralela para sábado, que inclui uma exposição, sessões de poesia, um concerto, a apresentação de um livro e uma mesa-redonda.

Sob o lema “Cidade Futuro Comum”, a edição de 2026 do “Casa Adentro” é coorganizada pela Câmara Municipal de Coimbra e pela Secção Regional do Centro da Ordem dos Arquitetos, em parceria com o Departamento de Arquitetura da Universidade de Coimbra e o Centro Cultural Penedo da Saudade (Instituto Politécnico de Coimbra).

“O executivo [municipal] olha para esta iniciativa cultural como um exercício de aproximação dos cidadãos à arquitetura”, afirmou hoje a vereadora da Cultura da Câmara de Coimbra, Margarida Mendes Silva.

Na conferência de imprensa de apresentação do programa, a vereadora apontou que o “Casa Adentro” é uma oportunidade de “ir a espaços a que dificilmente as pessoas têm acesso”, assinalando ainda que, este ano, há um novo circuito previsto, em Eiras.

A arquiteta e uma das curadoras da quarta edição do certame, Cláudia Santos Silva, explicou que “foi uma opção da curadoria escolher edifícios que tivessem sido objeto de intervenções coordenadas, projetadas, por arquitetos”.

O percurso da Alta da cidade inclui visitas por zonas do Seminário Maior de Coimbra que não estavam reabilitadas na edição anterior do ‘Casa Adentro’, visto que o equipamento tem sido alvo de “um processo longo de reabilitação”, bem como pelo Jardim Botânico, pelo Colégio de São Bento, Colégio da Trindade e Memorial da Irmã Lúcia.

O roteiro da Alta inclui também a Igreja de São João de Almedina, que está fechada ao público há quase dois séculos, e se encontra “no estágio final” das obras de recuperação, que tiveram início em 2025.

Já o circuito da Baixa propõe ao público conhecer a Residência Assistida Rio Mondego, o Edifício Chiado, a Casa das Talhas, a DOPPO Gelataria e o Colégio da Graça, “que neste momento alberga um equipamento único no país, que é o Centro de Documentação 25 de Abril”, e também o Centro de Estudos Sociais, ambas estruturas da Universidade de Coimbra.

Em Celas, poderão ser visitadas a Casa Gomes Freire (MGOF), a OWL Farma Consulting, o Edifício Redondo e a House Coimbra JC + MJP, enquanto em Santa Clara estão previstas visitas no Convento São Francisco e na Casa dos Aromas, bem como no Convento de Santa Clara a Nova, onde os participantes poderão percorrer os andaimes para visualizar de perto detalhes da obra de reabilitação que está a decorrer.

Já em Eiras, será dado a conhecer a Plural – Cooperativa Farmacêutica, estando previsto um autocarro para fazer o ‘transfer’ entre a Baixa e o edifício.

Presente na ocasião, a vice-presidente da Secção Regional do Centro da Ordem dos Arquitetos, Liliana Moniz, destacou que este evento é “uma descoberta do património e da paisagem”.

Como indicou Margarida Mendes Silva, não há inscrições para as visitas, que serão realizadas segundo a ordem de chegada, de acordo com a lotação assinalada para cada espaço, havendo visitas orientadas por voluntários, maioritariamente estudantes do Instituto Politécnico de Coimbra, e visitas comentadas por especialistas.

O investimento da Câmara de Coimbra está na ordem dos 11,4 mil euros, sendo 8,5 mil destinados à Secção Regional do Centro da Ordem dos Arquitetos.

A vereadora recordou ainda que o “Casa Adentro” começou “com a proposta de uma cidadã [que era ela própria]”, em 2022, apontando que, agora, não assumiu a coordenação do projeto “por razões óbvias”, tendo essa responsabilidade passado para a Secção Regional do Centro da Ordem dos Arquitetos.