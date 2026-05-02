Reabilitar quartel dos bombeiros é promessa para três anos

Jornalista Licenciei-me em jornalismo no Instituto Superior Miguel Torga, em Coimbra, e iniciei funções no DIÁRIO AS BEIRAS...

O presidente da Câmara da Lousã prometeu ontem que a ampliação e a requalificação do quartel dos bombeiros locais é para estar concluída até ao final do mandato

“Assumo que as obras de ampliação e requalificação do quartel dos Bombeiros Municipais da Lousã serão uma realidade muito em breve”. Esta foi a grande promessa proferida ontem pelo presidente da Câmara Municipal da Lousã, Victor Carvalho, durante a cerimónia que celebrou os 122 anos da corporação.

Em dia de festa e homenagens aos homens e mulheres que compõem o corpo de bombeiros da Lousã, o presidente da autarquia decidiu presenteá-los com a promessa: ampliar e requalificar o quartel.

“Vamos iniciar agora as fases do projeto e a perspetiva é que haja alguma candidatura que possa surgir em que a Câmara Municipal possa concorrer e fazer a obra no mais curto espaço de tempo possível”, disse em declarações aos jornalistas.

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