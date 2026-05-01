Tempestades fazem Mortágua perder a praia fluvial de Valongo/Breda

A praia de Valongo/Breda, no concelho de Mortágua, não estará este ano operacional, devido à falta de condições de segurança e aos danos provocados pelos temporais de inverno, anunciou hoje o Governo.

De acordo com uma nota do Ministério do Ambiente e da Energia, a praia fluvial de Valongo/Breda é uma das cinco que saíram da lista de praias operacionais para este ano.

Saíram também da lista as zonas balneares de Ponte da Ranca (Vinhais), Pedras Negras (Marinha Grande), Lagoa da Ervideira (Leiria) e Porto da Calada (Mafra).

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