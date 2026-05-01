MortáguaRegião Metropolitana de Coimbra

Tempestades fazem Mortágua perder a praia fluvial de Valongo/Breda

01 de maio de 2026 às 18 h41
Tempestades danificaram parte da Região Centro | Fotografia: Arquivo - Ana Catarina Ferreira
António Cerca Martins com Lusa
Autor
António Cerca Martins com Lusa

A praia de Valongo/Breda, no concelho de Mortágua, não estará este ano operacional, devido à falta de condições de segurança e aos danos provocados pelos temporais de inverno, anunciou hoje o Governo.

De acordo com uma nota do Ministério do Ambiente e da Energia, a praia fluvial de Valongo/Breda é uma das cinco que saíram da lista de praias operacionais para este ano.

Saíram também da lista as zonas balneares de Ponte da Ranca (Vinhais), Pedras Negras (Marinha Grande), Lagoa da Ervideira (Leiria) e Porto da Calada (Mafra).

| Mais informação na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

01 de maio

CGTP apela para adesão à greve geral de 03 de junho contra pacote laboral
01 de maio

Tempestades fazem Mortágua perder a praia fluvial de Valongo/Breda
01 de maio

Trump acusa UE de violar acordo e sobe para 25% taxas sobre automóveis e camiões
01 de maio

Amarante empata e pode ver a Académica aproximar-se da liderança

Mortágua

Tempestades fazem Mortágua perder a praia fluvial de Valongo/Breda

Cartão municipal dá benefícios aos bombeiros de Mortágua

Ano de 2025 encerrou com saldo positivo de gerência de 3,8 milhões de euros

Região Metropolitana de Coimbra

Tempestades fazem Mortágua perder a praia fluvial de Valongo/Breda

Câmara de Montemor-o-Velho com resultado positivo de 805 mil euros em 2025

Benção de quatro novos veículos no 122º aniversário dos Bombeiros da Lousã